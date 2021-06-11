Мама известного молдавского исполнителя Дана Балана Людмила вышла на связь с поклонниками после долгого молчания
Как сообщает Politeka.net, Людмила Балан – моложавая и фигуристая мама известного молдавского мачо Дана Балана. Женщина в свои 63 года поражает не только идеальной фигурой, но и своей активностью и жизнерадостностью, которой могут позавидовать даже молодые. На днях Людмила после более месяца молчания вышла на связь с поклонниками – певица и телезвезда опубликовала в своем Instagram яркое и забавное видео, на котором показала фрагмент со съемок ее нового клипа.
На кадрах видно, что Людмила стоит среди поля, а за ее спиной видно цветущие красные маки. Перед камерой женщина появилась в роскошном образе – на ней короткое белое платье в красный горох интересного фасона, которое красиво подчеркнуло изящную фигуру. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она улыбается и рассказывает о новом клипе на румынском языке.
Фанаты тут же принялись комментировать видео Людмилы: "Как всегда, наша прекрасная и любимая мама – Люда", "Как всегда, прекрасны и вы, Людмила, и природа!", "Людочка вернулась", "Людмила, мы так сильно любим вас, спасибо за сына", "Людмила, Вы великолепная".
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Отметим, что этот пост в соцсети Людмилы Балан появился впервые после заявлений ее сына Дана относительно отношений с украинской певицей Тиной Кароль. Напомним, недавно молдавский мачо заявил, что их с Тиной Кароль объединяет только дружба и взаимная симпатия, однако они не состоят в романтических отношениях. "Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах Голоса – это была искренняя симпатия", - заявил Дан Балан. После этого поста артиста и певицу обвинили в имитации отношений ради рейтингов.
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