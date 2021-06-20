Мама Дана Балана, молдавская певица и телеведущая Людмила Балан впечатлила новыми кадрами
Как передает Politeka.net, видео появилось в Инстаграм 63-летней артистки.
Людмила Балан является народной артисткой Молдовы, где ее знает едва ли не каждый. В Украине Людмила стала известной благодаря своему звездному сыну Дану Балану.
Артистка выглядит гораздо моложе своих лет и может похвастаться стройно фигурой.
На новом видео певица предстала в коротком красном платье в горошек. Она пела песню вместе с девочкой, которая была одета в такой же наряд.
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"Текст этой песни подписан блестящим писателем Клаудией Партоле, очень дорогим мне человеком. С днём рождения, дорогая Клаудиа, и спасибо тебе за то, что ты в моей душе и в моей жизни!.. Музыка к песне написана нашим легендарным композитором Дарьей Раду. Уважаемая Дарья Раду, от всего сердца благодарю Вас за эту песню, с которой мне удалось дотянуться до душ людей разного возраста", - отметила певица.
Кадры активно комментируют в Сети.
«Душа поет❤ Какая восторженная атмосфера», «Божественно», «Две куколки, как приятно и слушать и смотреть👍👏», «Какие красивые!», «Вы прелесть Людмила», «Это просто волшебно», «Очень красиво😍», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что в сеть попали редкие кадры Людмилы с ее мужем и отцом Дана Михаем Баланом. Поклонники в комментариях под фото отметили, что Дан очень похож на своего отца.
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Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.