Певец и бывший тренер шоу "Голос країни" Дан Балан в своем последнем клипе показал настоящий фурор

Несколько месяцев назад после долгого перерыва артист порадовал сеть долгожданным роликом, в котором вместе с молодой коллегой исполнил оригинальную композицию. Не секрет, что Дан Балан за время участия в шоу «Голос» в роли тренера успел стать любимцем миллионов украинцев. А его флирт с Тиной Кароль и их сценичный роман обсуждают до сих пор.

При этом певец сохранил дружеские отношения после проекта с многими коллегами и участниками. В частности, фанаты напомнили в этот раз о клипе Дана на дуэтную песню со своей подопечной.

В коротком ролике, который представили фанаты, Дан Балан и Индира Едильбаева танцевали рядом друг с другом, привлекая внимание не только проникновенным исполнением, но и весьма кокетливыми танцами.

Чтобы создать такую химию, артистам пришлось хорошо поработать, а Дан даже исполнил свой привычный танец, который так любят фанаты.

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