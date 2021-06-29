В сети появилось видео с нового выступления Дана Балана без фонограммы

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан дал зажигательный концерт, выступая вживую без фонограммы. Видео с выступления появилось на фан-странице в Instagram, посвященной артисту.

Как видно, на сцену Дан вышел в стильном образе – на нем темные рванные джинсы и интересная темная рубашка, а завершают образ модные бежевые ботинки на небольших каблуках. Сопровождали выступление артиста две красотки-блондинки из его подтанцовки Светлана Касаль и Марина Вербицкая.

"Мы танцевать сегодня будем, или смотреть? Все для вас", - обращается к залу Балан со сцены.

"Видео с мероприятия 09/06", - говорится в подписи к ролику в соцсети.

Фанаты начали комментировать публикацию: "Красавчик!", "Эх, обожаю эту песню", "Обожаю эту песню. Сколько слушаю, как будто в первый раз", "Как же я хочу это увидеть в живую", "А девушка, которая подпевает, кто она?".

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