В сети появились забавное архивное фото Дана Балана в необычном имидже

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который недавно опроверг слухи о романе с украинской дивой Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который тщательно следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту, опубликовали забавное архивное фото Дана с другом, на котором молдавского мачо просто не узнать – у него длинные кудрявые волосы.

На снимке Балан запечатлен с товарищем в интересной локации где-то на улице. Перед камерой будущий знаменитый исполнитель появился в длинной полосатой кофте и с пышными длинными кудрями, а на лице несменная игривая улыбка.

В подписи к публикации написали: "А кто здесь y нас такой длинноволосенький?". Пользователи тут же принялись обсуждать архивное фото Дана Балана, многие отметили, что его просто не узнать здесь. "Вау, первый раз вижу Дана таким", "Прикольно, интересный", "Похож на меня в молодости", "А с годами он все хорошеет и хорошеет", "Это Дан? Ух, не узнала", "Интересно, сколько ему здесь лет? Видно, что совсем молодой. Здесь он больше похож на себя сегодняшнего, если не брать во внимание причёску", "Сейчас прическа лучше, только надо покороче", - пишут фанаты.

Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"

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