Певица Тина Кароль показала себя с неожиданной стороны

36-летняя артистка, которую все привыкли видеть улыбающейся и милой на концертах, интервью, "Голосі країни" и так далее, в настоящей жизни может удивить крутым нравом.

В частности, Кароль нечаянно сама засняла инцидент, произошедший во время репетиции к фестивалю "Atlas Weekend 2021". Певица опубликовала кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Тина решила показать публике, где проходит подготовка и раскрыть некоторые детали предстоящего выступления, но внезапно у нее на пути оказалась женщина, случайный прохожий, так сказать. Певица строгим голосом приказала ей срочно уйти.

"Так, привет, друзья!, - начала снимать Тина и тут вдруг, - Женщина, уходите!"

После того, как "несчастная" скрылась из виду, звезда продолжила: "Мы в павильоне, именно здесь будет расчерчена полностью сцена... Здесь у нас идет репетиция. Мы репетируем с утра до ночи".

Это уже не первый раз, когда Кароль показывает истинный характер на камеру. До этого ей "помешала" собственная помощница (или прислуга в доме), когда звезда записывала интервью у себя в особняке. Тогда, войдя на кухню, женщина поздоровалась с Тиной, а та резко оборвала "уходите", продолжая улыбаться в камеру.

Также в Сети есть кадры, как певица отчитала сотрудницу за получасовое опоздание.

Напомним, полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца

А еще Politeka писала, что Кароль в полупрозрачном платье устроила сеанс соблазнения, извиваясь на полу

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в кожаном наряде пощекотала нервы мужчин, присев на большую кровать