Известная украинская певица Тина Кароль презентовала долгожданный клип на песню "Красиво"

Всего день назад для привлечения внимания Тина показала промо-кадры, на которых предстала без одежды и с одним питоном в руках. А уже сегодня утром Кароль опубликовала в сети клип, демонстрируя новую и смелую себя (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Не так давно Кароль заявила, что отступает от привычного образа, меняет стиль и согласна на эксперименты, обновив тем самым репертуар. В представленном клипе Тина символично из сдержанного офисного образа перевоплощается в дерзкую бунтарку, переодеваясь прямо в лифте.

«Красивая премьера клипа на песню «Красиво». Этот виртуозный и сложный перформанс снял режиссёр Indy Hait.

Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня «Красиво» - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор!» - пишет Тина под постои в Инстаграм.

Пользователи ответили по-разному:

«Непонятно 🤷‍♀️чем тут восхищаться 🥺 меня хватало на 30 секунд 😢; Сколько страсти 😍😍😍 Тина ты шикарна ❤️; Тина, куда пропали чувственные клипы? Клипы,на которые смотришь и вдохновляешься?; Снято на скорую руку; Пошлые танцы и 0 развития клипа, меняй уже Инди! С ним ни один клип не будет шедевр! Опомнись!; Тина,ты скатилась до уровня Бузовой; Бизнес вумен🔥; Я родила!! Это шикарно!!🥰😻😻; Очень тухло это все, и хочется верить, что проблема не в тебе; Свела нас с ума🔥🥵».

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