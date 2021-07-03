Поклонники "откопали" в сети необычное фото молдавского мачо Дана Балана

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, который участия в "Голосі країни" покорил и украинских фанаток, не часто радует публику своими фото. Зато у него активный фан-клуб, который пристально следит за его жизнью и ведет фан-страницы в Instagram.

Так, недавно в одном из фан-аккаунте в соцсети опубликовали забавное фото Дана, на котором он позирует в стильном прикиде. Похоже, снимок был сделан на профессиональной студии со светом и специальной аппаратурой. Перед камерой молдавский мачо появился в узких полосатых штанах, белой рубашке с черным галстуком и сером пиджаке. Свой образ он дополнил темными кроссами и оригинальными солнцезащитными очками.

В подписи к фото говорится: "Крейзи лупович. Ждём возращение @crazy_loop_dance". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото артиста: "Знакомые штанишки", "Солнышко наше", "Дан, ждем возращения! Новостей!", "Вау", "Красавчик".

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