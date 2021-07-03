Молдавский артист Дан Балан обратился к Вере Брежневой, с которой когда-то выпустил совместный клип "Лепестками слез"
Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану Балану опубликовали архивное видео, в котором показали фрагменты его клипа с Верой Брежневой и видеообращение, в котором певец признается в теплых чувствах к бывшей солистке ВИА Гры.
Из ролика можно понять, что Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе пришла на российское шоу, в котором обсуждали ее клип с Баланом и показывали его видеообращение к ней. В ролике молдавский мачо, не стесняясь Меладзе нежно признался в чувствах к Вере.
"До сих пор пересматриваю иногда этот клип. В нем есть волшебство, магия, которую мы поймали, вот это что-то. Веру невозможно не любить, невозможно. Она просто прекрасна. Верочка, я все время с тобой, я тебя очень люблю. Больших-больших, еще больших тебе успехов и чтоб ты дарила вот эту магию всем все время. Я это почувствовал и спасибо тебе за это", - говорит Балан в ролике.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
Вступительная кампания 2021, как правильно подать заявление и попасть на бюджет: "Минимальное количество баллов..."
Мужчина пустил за руль 11-летнего сына: мальчик разбился в ДТП, отца забрала скорая
"Очень больно": коронавирус забрал жизнь звезды российских сериалов
Напомним, Дан Балан пококетничал с молоденькой брюнеткой без Тины Кароль: пикантные кадры.
Также мы сообщали, что Дан Балан сверкнул мускулами, оказавшись без одежды: "Ох, Данюшка...".