Молдавский артист Дан Балан обратился к Вере Брежневой, с которой когда-то выпустил совместный клип "Лепестками слез"

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану Балану опубликовали архивное видео, в котором показали фрагменты его клипа с Верой Брежневой и видеообращение, в котором певец признается в теплых чувствах к бывшей солистке ВИА Гры.

Из ролика можно понять, что Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе пришла на российское шоу, в котором обсуждали ее клип с Баланом и показывали его видеообращение к ней. В ролике молдавский мачо, не стесняясь Меладзе нежно признался в чувствах к Вере.

"До сих пор пересматриваю иногда этот клип. В нем есть волшебство, магия, которую мы поймали, вот это что-то. Веру невозможно не любить, невозможно. Она просто прекрасна. Верочка, я все время с тобой, я тебя очень люблю. Больших-больших, еще больших тебе успехов и чтоб ты дарила вот эту магию всем все время. Я это почувствовал и спасибо тебе за это", - говорит Балан в ролике.

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