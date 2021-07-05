Мама экс-тренера "Голосу країни" Дана Балана Людмила впечатлила видом верхом на лошади
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм появился эффектный снимок с 63-летней молдавской телеведущей и певицей Людмилой Балан.
На фото женщина позировала в роскошном красном платье в пол. Она сидела на лошади, а платье красиво спадало вниз. Блондинка смотрела вверх и улыбалась. Ее ровные длинные волосы придали особого шарма образу.
«Лошади дают нам крылья, которых нам не хватает…», - подписала снимок звезда.
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В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов. Поклонники в очередной раз подтвердили, что Людмила очень похожа с Тиной Кароль.
«Сильно красивая мама Люда», «Диснеевская принцесса», «Вы очень крутая и очень красивая», «Какая же Вы красивая. Как Вы похожи с Тиночкой», «Красота и восхищение», «Очаровательная блондинка», «Вы не перестаете удивлять нас», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Людмила Балан в платье с глибоким декольте впечатлила образом: "Прекрасная женщина".
Как сообщала Politeka, Людмила Балан в открытом платье показала, как ослеплять в любом возрасте: «Пример женской красоты».
Также Politeka писала, что Людмила Балан в красивом платье из сеточки впечатлила видом: "Дисней выпустил новую принцессу".