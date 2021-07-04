Мама екс-тренера "Голосу країни" Дана Балана в черговий раз розбурхала молодим і вишуканим виглядом

У Молдові артистка Людмила Балан стала популярною співачкою і телеведучою досить давно. Тому зірку часто впізнають, а в її Інстаграм багато хвалебних коментарів. В цілому, 63-річна жінка відома і за межами країни.

За Людмилою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, тому сторінку вона веде досить активно і завжди показує стильні кадри. Підкорюючи позитивною посмішкою і моложавим виглядом, мама Дана Балана незмінно розбурхує мережу.

Наприклад, в ніжній рожевій сукні артистка буквально перевершила саму себе:

"Ой яка ніжність 🌼 наша принцеса улюблена ❤️; Чарівна, ніжна, чарівна 😍; яка красива 😍❤️; як завжди прекрасна❤; сліпучі❤; Божечки, яка принцеса ❤; красуня, одна ніжність!; Дісней випустив нову принцесу😍 😍; як принцеса волшеб чарівна💫; легка як хмарка 🌥 🌥 🌥 🌥 🌥 смачна як зефір👏", - відповідають в мережі.

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