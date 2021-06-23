Мама экс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, которому приписывали роман с Тиной Кароль восхитила душевным кадром

Людмила Балан является популярной молдавской певицей и телеведущей. Сейчас аудитории 63-летняя блондинка известна еще и как мама Дана Балана. За женщиной следят в соцсети тысячи поклонников, а она не забывает регулярно радовать их фото из личной жизни.

В своем последнем посте в Инстаграм Людмила решила показать публике уникальные снимки из семейного альбома, сделанные много лет назад, во времена ее молодости и детства, передает Politeka.net.

На одном из фото артистка предстала в купальнике, сидя на плечах у высокого стройного красавчика, и выглядела при этом очень счастливой. Мужчина оказался ее младшим братом.

"Мой брат и я похожи на две стрелки одних и тех же часов: я большая стрелка, а он - маленькая, но мы оба показываем одно и то же время. Наши сердца все еще находится в юном состоянии..."

Кроме того, Людмила показала еще один снимок, на котором они с братом еще дети.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Пусть Ваши с братом часы идут еще много-много лет! ❤️"; "Это большое счастье😍😍😍".

Отметим, артистка родилась 28 марта 1958 года в селе Старые Саратены в Молдове. Отец Борис Васильев, будучи ребенком, в период сталинских репрессий был депортирован с родителями в Сибирь. Позднее, работая учителем, попал в ГУЛАГ.

В молодости Людмила демонстрировала артистизм, интерес к гуманитарным наукам. После общеобразовательной школы девушка стала студенткой факультета журналистики Государственного университета Молдовы.

Напомним, что мама Дана Балана в коротком платье впечатлила кадрами со свадьбы: «Я совершила долгое путешествие…».

Также Politeka писала, что счастливый Балан в черном костюме растрогал фанатов новым образом: "С возрастом стал красивее и...".

А еще Politeka сообщала, что Дан Балан порадовал свою любимую блондинку роскошным букетом: "Красивая женщина".