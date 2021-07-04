Мама экс-тренера "Голосу країни" Дана Балана в очередной раз взбудоражила молодым и изысканным видом
В Молдове артистка Людмила Балан стала популярной певицей и телеведущей довольно давно. Поэтому звезду часто узнают, а в ее Инстаграме много хвалебных комментариев. В целом, 63-летняя женщина известна и за пределами страны.
За Людмилой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, поэтому страницу она ведет довольно активно и всегда показывает стильные кадры. Покоряя позитивной улыбкой и моложавым видом, мама Дана Балана неизменно будоражит сеть.
К примеру, в нежном розовом платье артистка буквально превзошла саму себя:
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«Ой какая нежность 🌼 наша принцесса любимая ❤️; Волшебная, нежная, очаровательная 😍; Какая красивая 😍❤️; Как всегда прекрасна ❤; Ослепительны❤; Божечки, какая принцесса ❤; Красотка, одна нежность!; Дисней выпустил новую принцессу😍😍; Как принцесса😻 волшебная💫; Лёгкая как облачко🌥🌥🌥🌥🌥вкусная как зефир 👏», - отвечают в сети.
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