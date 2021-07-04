Мама екс-тренера " Голосу країни" Дана Балана, якому приписували роман з Тіною Кароль, Людмила показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Людмила Балан стала популярною співачкою і телеведучою в Молдові. Українця 63-річна жінка відома як мама Дана Балана, якому приписують роман з Тіною Кароль. За Людмилою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де красуня постійно підігріває до себе інтерес.
На новому фото в Instagram Людмила здалася в синій сукні з декольте. Красуня влаштувала фотосесію в полі, позуючи серед жовтого ріпаку.
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"Зривай квітка, коли він буде готовий" (Китайське прислів'я). Хороша думка, прекрасний день і прекрасні вихідні!",- написала Людмила під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня наша. Людочка, куди Даник пропав? У нього все добре"," ой, яка все ж Ви прекрасна жінка"," Вау, дуже красиво"," радість для очей","Фея".
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