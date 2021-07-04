Мама экс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, которому приписывали роман с Тиной Кароль, Людмила показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Людмила Балан стала популярной певицей и телеведущей в Молдове. Украинца 63-летняя женщина известна как мама Дана Балана, которому приписывают роман с Тиной Кароль. За Людмилой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где красотка постоянно подогревает к себе интерес.

На новом фото в Инстаграм Людмила показалась в синем платье с декольте. Красотка устроила фотосессию в поле, позируя среди желтого рапса.

"Срывай цветок, когда он будет готов" (китайская пословица). Хорошая мысль, прекрасный день и прекрасные выходные!", - написала Людмила под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавица наша. Людочка, куда Даник пропал? У него все хорошо", "ой, какая всё же вы прекрасная женщина", "Вау, очень красиво", "Радость для глаз", "Фея".

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