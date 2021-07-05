Молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан, яка є мамою екс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, підкорила нев'янучою красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 63-річна артистка опублікувала вельми яскравий знімок. На фото Людмила позувала в молодіжній сукні, яку спустила з плечей. Зона декольте приковувала погляди, але, схоже, зірку це не бентежило. Красуня в черговий раз довела, що можна бути привабливою в будь-якому віці.

"Розповсюдьте світло, і темрява розсіється сама по собі", - підписала фото жінка.

У коментарях українські шанувальники залишили Людмилі масу приємних слів.

"Яка ж ви красива! А світло з вас виходить таке світле", "Яка ви красива", "Красива", "Шикарна жінка!", "Ви нереально красиві", "Ну ось як можна бути настільки хорошою, щасливою, красивою людиною. Просто прекрасна!", "Приклад жіночої краси", - пишуть користувачі Мережі.

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