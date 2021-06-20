Мама Дана Балана, молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан вразила новими кадрами

Як передає Politeka.net, відео з'явилося в Instagram 63-річної артистки.

Людмила Балан є народною артисткою Молдови, де її знає чи не кожен. В Україні Людмила стала відомою завдяки своєму зірковому синові Дану Балану.

Артистка виглядає набагато молодше своїх років і може похвалитися струнко фігурою.

На новому відео співачка постала в короткій червоній сукні в горошок. Вона співала пісню разом з дівчинкою, яка була одягнена в такий же наряд.

"Текст цієї пісні підписаний блискучим письменником Клаудією Партоле, дуже дорогою мені людиною. З днем народження, дорога Клаудіа, і спасибі тобі за те, що ти в моїй душі і в моєму житті!.. Музика до пісні написана нашим легендарним композитором Дариною Раду. Шановна Дарина Раду, від щирого серця дякую вам за цю пісню, з якою мені вдалося дотягнутися до душ людей різного віку", - зазначила співачка.

Кадри активно коментують в мережі.

"Душа співає❤ яка захоплена атмосфера", "Божественно", "дві лялечки, як приємно і слухати і дивитися👍👏", "які красиві!", "Ви принадність Людмила", "це просто чарівно", "дуже красиво😍", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що в Мережу потрапили рідкісні кадри Людмили з її чоловіком і батьком Дана Міхаєм Баланом. Шанувальники в коментарях під фото відзначили, що Дан дуже схожий на свого батька.

Нагадаємо, "докази" роману Дана Балана і Тіни Кароль спливли в мережі: "це точно не гра"

А ще Politeka писала, Дан Балан, розкривши, що у них сталося з Кароль, оголосив про новий шанс: "останній романтик..."

Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені.