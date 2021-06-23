Мама екс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, якому приписували роман із Тіною Кароль захопила душевним кадром

Людмила Балан є популярною молдавською співачкою і телеведучою. Зараз аудиторії 63-річна блондинка відома ще й як мама Дана Балана. За жінкою стежать в соцмережі тисячі шанувальників, а вона не забуває регулярно радувати їх фото з особистого життя.

У своєму останньому пості в Instagram Людмила вирішила показати публіці унікальні знімки з сімейного альбому, зроблені багато років тому, за часів її молодості й дитинства, передає Politeka.net.

На одному з фото артистка постала в купальнику, сидячи на плечах у високого стрункого красеня, і виглядала при цьому дуже щасливою. Чоловік виявився її молодшим братом.

"Мій брат і я схожі на дві стрілки одних і тих же годин: я велика стрілка, а він - маленька, але ми обидва показуємо один і той же час. Наші серця все ще знаходиться в юному стані..."

Крім того, Людмила показала ще один знімок, на якому вони з братом ще діти.

Користувачі кинулися коментувати побачене: "Нехай ваш із братом годинник йде ще багато-багато років! ❤️"; "Це велике щастя😍 😍 😍".

Зазначимо, артистка народилася 28 березня 1958 року в селі Старі Саратени в Молдові. Батько Борис Васильєв, будучи дитиною, в період сталінських репресій був депортований з батьками в Сибір. Пізніше, працюючи вчителем, потрапив до ГУЛАГу.

В молодості Людмила демонструвала артистизм, інтерес до гуманітарних наук. Після загальноосвітньої школи дівчина стала студенткою факультету журналістики Державного університету Молдови.

Нагадаємо, що мама Дана Балана в короткій сукні вразила кадрами з весілля:»я зробила довгу подорож...".

Також Politeka писала, що щасливий Балан в чорному костюмі зворушив фанатів новим образом: "з віком став красивішим і...".

А ще Politeka повідомляла, що Дан Балан порадував свою улюблену блондинку розкішним букетом:"Красива жінка".