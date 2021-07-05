Молдавская певица и телеведущая Людмила Балан, которая является мамой экс-тренера «Голоса страны» Дана Балана, покорила неувядающей красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 63-летняя артистка опубликовала весьма яркий снимок. На фото Людмила позировала в молодежном платье, которое спустила с плеч. Зона декольте приковывала взгляды, но, похоже, звезду это не смущало. Красотка в очередной раз доказала, что можно быть привлекательной в любом возрасте.

«Распространите свет, и тьма рассеется сама по себе», - подписала фото женщина.

В комментариях украинские поклонники оставили Людмиле массу приятных слов.

«Какая же вы красивая! А свет из вас исходит такой светлый», «Какая вы красивая», «Красивая», «Шикарная женщина!», «Вы нереально красивы», «Ну вот как можно быть настолько хорошим, счастливым, красивым человеком. Просто прекрасная!», «Пример женской красоты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что мама Дана Балана в коротеньком платье удивила кадрами со свадьбы: «Я совершила долгое путешествие…».

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана в купальнике "оседлала" стройного красавца, личные фото: "Наши сердца все еще...".

Также Politeka писала, что 63-летняя мама Дана Балана в коротком платье показала, на что способна: «Это просто волшебно».