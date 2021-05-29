Популярная певица, переехавшая жить в РФ, Ани Лорак появилась на встрече с новой прической

Каролина за годы выступления на сцене стала также узнаваема еще и благодаря своему стилю. На сцене певица всегда подчеркивает свою красоту и подтянутые формы, а в реальной жизни предпочитает делать акценты на лице и волосах.

В клипах, как правило певица хвастается романтичными историями, для этого иногда приходится менять стиль. После презентации клипа Каролина устроила встречу и успела сделать фото с поклонниками, при этом звезда снова засветила новую прическу. Длинные накладные пряди, завязанные в высокий хвост, заметно преобразили звезду.

Свободная кофта и брюки хорошо смотрелись на фигуре певицы. В целом, в этом году Каролина очень часто на публике появлялась в повседневных образах. Многим поклонникам также нравится более спокойный стиль знаменитости без резких перемен.

Вчера также 42-летняя артистка презентовала новый трек "Раздетая". На свежих кадрах, которыми Лорак поделилась у себя в Инстаграм артистка показала себя в мятном наряде на берегу моря.

"Самый долгожданный релиз... 🔥Песня, которую вы ждали целый год.

Саундтрек этого лета, наполненный солнцем и любовью, теплом и светом. Моя личная история о самом светлом чувстве на земле. Если на вашем пути встречается любовь – держите её крепче❤️ Трек "Раздетая" уже доступен для скачивания на всех цифровых площадках", - подписала снимок Лорак.

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