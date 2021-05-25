Известный певец Сергей Лазарев показал яркое фото на сцене с маленьким сыном Никитой

Как сообщает Politeka.net, долгое время Сергею Лазареву приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, артисты эти слухи не комментируют, называя свои отношения дружбой. Однако, в соцсетях артиста уже давно окрестили "любовником" Лорак, а он время от времени подогревает эти слухи, выкладывая совместные фото с певицей. Однако, в этот раз Сергей показал в своем микроблоге в Instagram яркие кадры с сыном на сцене. Оказалось, что артист выступил дуэтом с юным наследником, который был на большой сцене впервые.

На новых снимках звездный отец и его маленький сын запечатлены на сцене с микрофонами в руках. Они оба нарядные и в одинаковых образах – темных брюках с белыми рубашками и черными бабочками. В подписи к публикации Лазарев рассказал о дуэте с сыном Никитой: "Смотрите наш дуэт с Никитосом 6 июня на 1 канале! В концерте «Взрослые и дети» «Непоседам-30 лет». Это дебют Никиты на большой сцене!".

Поклонники тут же принялись активно обсуждать милые фото нарядного отца с сыном, засыпая их комплиментами в комментариях. "Никитку с дебютом, всех очаровал", "Держись, Евровидение 2030", "Самые лучшие", "Солнышки мои, конечно. Я очень-очень жду и люблю вас", "Такие молодцы! Никита весь в папу, очень круто спели!", "Очаровательные", "Поздравляю Никиту с дебютом. Он большой молодец. Будем ждать с нетерпением", - пишут фанаты в комментариях к фото.

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