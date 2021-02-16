Певец Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, "зажег" с красивой блондинкой

Артист устроил жгучие танцы, удивив одной деталью, передает Politeka.net.

Певец в серой кофте и черных штанах появился в компании дерзкой красотки - своей партнерши Екатериной Осиповой на "Танцах со звездами". Девушка была в шелковом платье и черной косухе, а завершением образа стал макияж с акцентом на глаза.

Лазарев на паркете обнимал и брал на руки партнешру, а на одном из кадров он даже показал язык.

"Все, кто не видел наш новый танец в шоу, скорее смотрите сторис и переходите по ссылке в профиле! На следующей неделе ФИНАЛ проекта! Нам надо поставить 2 (!) новых танца!! Ох, будет жаркая битва !!", - рассказал певец.

За час пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Ждем финал!🔥 жаль, что проект так быстро закончился, мы не успели им насладиться(", "Достойны победы и всех голосов зрителей за то,что Вы вместе с Екатериной делаете на паркете 👏👏👏 настоящее искусство,талант,красота,профессионализм и ничего лишнего!", "Уверена, что победите, у вас есть всё качества и задатки ❤️❤️❤️❤️ лучшие 😘 а голоса уже отправлены ❤️❤️", "Видел, Сергей, видел. Сказать что это круто, значит не сказать ничего. Это потрясающе, неописуемо и неподвластно какому-либо объяснению. Спасибо большое Вам", "Пересматриваю снова и снова👏 Невероятный танец!", - написали пользователи сети.

Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".

Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".

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