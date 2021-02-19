Российский исполнитель Сергей Лазарев показал, на кого "променял" Ани Лорак

Как сообщает Politeka.net, на днях известный российский исполнитель Сергей Лазарев презентовал драматический клип на новую песню "Снег в океане". По сюжету, в видеоработе двое главных героев – парень и девушка – после ссоры отправляются в поход и лезут на высокую скалу, а когда добираются до вершины, героиня остается, а парень режет веревку и срывается вниз. Главных героев клипа, который снимал Алан Бадоев, собственно отыграли Сергей и актриса Катя Барк.

В своем Instagram Лазарев опубликовал фрагмент нового клипа, а в подпсии к нему поблагодарил поклонников за просмотры и комментарии. "Клип «Снег в океане» за сутки набрал почти 1 миллион просмотров! И попал в тренды YouTube! Невероятно! Спасибо! И так много комментариев! Так много размышлений на тему финала клипа! Спасибо! Еще раз спасибо всей команде во главе с Аланом Бадоевым!", - подписал публикацию артист.

Поклонники не оставили без внимания новый клип Сергей Лазарева, пользователи то и дело строчат комментарии и в комментариях к клипу на YouTube, и в Instagram исполнителя. Многие его видеоработа очень понравилась, а некоторые заподозрили романтичную связь между певцом и актрисой из его клипа. Как известно, долгое время тайный роман приписывают Сергею Лазареву с певицей Ани Лорак, они эти слухи не подтверждают, уверяя, что их объединяет только дружба. Однако, теперь заговорили о возможном романе Лазарева с Катей Барк.

Напомним, Страстный "любовник" Ани Лорак засветился с горячей блондинкой в самых смелых позах: "Это потрясающе".

Как сообщала Politeka, «Любовник» Ани Лорак променял певицу на знойную блондинку в мини: «С девушкой смотрится как-то…».

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