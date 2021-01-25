Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, показал фотографии с юной красоткой

Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал снимки, на кторых обнимает девушку, в «Сторис» в Инстаграм.

Лазарев поздравил дочь покойного брата Павла с днем рождения.

«С днем рождения! Племяшка! Люблю! Ты невероятно сильная девочка! И я горжусь твоими достижениями! И твоим добрым сердцем!», - написал артист.

24 января девушке исполнилось 17 лет.

Помимо прилежной учебы Алина успевает заниматься музыкой. Раньше Алина пела в ансамбле «Непоседы», где раньше выступал и ее звездный дядя. Однако, в силу возраста племяннице Сергея пришлось покинуть коллектив. Лазарев утверждал, что никак не помогал племяннице попасть в коллектив.

Отметим, что воспитанием 15-летней племянницы Сергея Лазарева занимается мать певца.

Напомним, что отец Алины, старший брат Сергея Лазарева, погиб в 2015 году от внутреннего кровоизлияния после ДТП. В одном из интервью их мать Валентина Викторовна рассказывала, что сыновья были очень близки, поэтому Сергей сложно пережил утрату Павла.

Алина как-то рассказывала, что Сергей Лазарев относится к ней, как к дочери.

Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".

Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".

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