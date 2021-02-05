Известный российский певец Сергей Лазарев показал страстное фото с белокурой красоткой

Артист, которому многие приписывают тайный роман с Ани Лорак, поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Сейчас Лазарев участвует в российской версии проекта «Танцы со звездами». Его партнершей на паркете стала яркая блондинка, хореограф Екатерина Осипова. В новом посте Лазарев заинтриговал поклонников анонсом их нового танца.

«До премьеры нового танца от нашей пары осталось 2 дня))) какой стиль будет на этот раз по вашему мнению?», - написал певец.

Он также поделился новым фото со своей партнершей. На снимке пара позирует за кулисами проекта. Лазарев, одетый во все белое, страстно прижимает к себе Осипову, которая для танца надела очень короткое серебристое платье с многочисленной бахромой.

Поклонники певца бурно отреагировали на его пост.

«Да вы в любом стиле будете хороши! Этот взгляд заслуживает аплодисментов», «Невероятно красивая пара, просто класс», «Будет самое невероятно красивое снова», «Лазарев с девушкой как-то необычно смотрится. Теперь просто другими глазами на это всё смотрю после его новогоднего путешествия. Привет Малиновскому», «Вы такая замечательная пара! Хоть на мировые соревнования отправляй», «В любом стиле вы шикарны!!!! Красивая пара! Самые лучшие в проекте!», - пишут люди.

Напомним, «любовник» Лорак Лазарев показал эффектной блондинке, на что способен: с таким хоть на край света.

Как сообщала Politeka, мускулистый "любовник" Ани Лорак показал, чем сводит женщин с ума: "Самый главный лучик".

Также Politeka писала, что "любовник" Лорак Лазарев сжал в объятиях юную красотку и ошеломил признанием.