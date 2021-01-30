Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, рассказала о своих звездных буднях

Артист занимается записями песен, съемками клипов, а также принимает участия в разных проектах, передает Politeka.net.

Так, Лазарев выступает в шоу "Танцы со звездами" российской версии. О том, как проходили тренировки он рассказал в своем Инстаграм.

На снимке певец позировал майке и шортах телесного цвета. "Любовник" Лорак покорил размером бицепсов.

На голове артист держал корзину с цветами, позируя посреди поля. Певец улыбался и глядел в сторону.

"Как я репетировал танцевальные «поддержки» на Бали... 😂 конечно, дико не хватает в Мск ярких цветов, солнца и тепла... ну, ничего... храним все ощущения от отдыха внутри , и проносим его сквозь московскую серость... и кстати, завтра на паркете будет Много Света! Не пропустите завтра «Танцы со звездами».... #сергейлазарев #лазарев #танцысозвездами", - написал Сергей.

Почти за час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Как спина?", "Какой красивый😍🔥❤", "Сергей, на паркете и так будет много света, потому что там будете Вы 🙏", "Удачи завтра", "Сергей, с Вами всегда много света 😅 Вы ведь солнышко) Надеюсь, Вы хорошо себя чувствуете и Вам ничего не помешает завтра! Мы болеем за Вас!", "Я надеюсь что твоя спина в порядке 😂", "Вы самый главный лучик 😇🙏🏼", "Невероятный😉😍🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".

Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".

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