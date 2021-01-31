Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, вскружил голову эффектными танцами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал анонс танцевального шоу, в котором он участвует. На видео, опубликованном в сторис, Лазарев закружил в танце эффектную блондинку, показав ей, на что способен. Выглядел артист превосходно. С таким любая девушка согласится отправиться хоть на край света.

Артист был одет в белоснежный костюм, а его партнерша, которой оказалась известная танцовщица Екатерина Осипова, в серебристое коротенькое платье. Певец закружил женщину, в результате чего ее платье задралось.

«Включаем «Танцы со звездами», - подписал видео артист.

Стоит отметить, что Сергей Лазарев пропустил первый эфир «Танцев», потому что не смог вылететь из Индонезии, чтобы успеть к премьере шоу. Однако во втором выпуске певец показал свой талант, впечатлив жюри. Как известно, за победу в шоу Лазарев будет соревноваться с блогером и бывшим парнем Ольги Бузовой Давой, который ранее профессионально занимался танцами.

Ранее мы писали, что 37-летний артист решил отдохнуть в перерывах между репетициями. Он поделился кадром, на котором лежал прямо на полу посреди праздничных декораций.

Напомним, что Лазарев страстно прижал красотку-блондинку, жаркое фото: «Когда вы женитесь?».

Как сообщала Politeka, мускулистый "любовник" Ани Лорак показал, чем сводит женщин с ума: "Самый главный лучик".

Также Politeka писала, что Лазарев сжал в объятиях юную красотку и ошеломил признанием: «Люблю!».