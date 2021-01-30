Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, розповіла про свої зіркові будні

Артист займається записами пісень, зйомками кліпів, а також бере участі в різних проектах, передає Politeka.net.

Так, Лазарєв виступає в шоу "Танці з зірками" російської версії. Про те, як проходили тренування він розповів у своєму Instagram.

На знімку співак позував майці і шортах тілесного кольору. "Коханець" Лорак підкорив розміром біцепсів.

На голові артист тримав кошик з квітами, позуючи посеред поля. Співак посміхався і дивився убік.

"Як я репетирував танцювальні "підтримки" на Балі... 😂 звичайно, дико не вистачає в Мск яскравих кольорів, сонця і тепла... ну, нічого... зберігаємо всі відчуття від відпочинку всередині, і проносимо його крізь Московську сірість... і до речі, завтра на паркеті буде багато світла! Не пропустіть завтра "Танці з зірками".... #сергейлазарев #лазарев #танцысозвездами", - написав Сергій.

Майже за годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як спина?", "Який гарний😍 🔥❤", "СЕРГІЙ, на паркеті і так буде багато світла, тому що там будете ви 🙏", "удачі завтра", "Сергій, з Вами завжди багато світла 😅 ви ж сонечко) сподіваюся, ви добре себе почуваєте і вам нічого не завадить завтра! Ми вболіваємо за Вас!", "Я сподіваюся що твоя спина в порядку 😂", " ви найголовніший промінчик😇 🙏 🏼"," неймовірний😉 😍 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, м'язистий "коханець" Лорак повністю роздягнувся, довівши до непритомності: "Ну, нарешті...".

Як повідомляла Politeka, "коханця" Ані Лорак Лазарєва присоромили за фото з сином і дочкою:"бідні дітлахи, сирітки".

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