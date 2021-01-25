Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, показав фотографії з юною красунею

Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував знімки, на яких обіймає дівчину, в «сторіс» в Instagram.

Лазарєв привітав дочку покійного брата Павла з днем народження.

"З днем народження! Племяшка! Люблю! Ти неймовірно сильна дівчинка! І я пишаюся твоїми досягненнями! І твоїм добрим серцем!" ,- написав артист.

24 січня дівчині виповнилося 17 років.

Крім старанного навчання Аліна встигає займатися музикою. Раніше Аліна співала в ансамблі «Непосиди», де раніше виступав і її зірковий дядько. Однак, в силу віку племінниці Сергія довелося покинути колектив. Лазарєв стверджував, що ніяк не допомагав племінниці потрапити в колектив.

Зазначимо, що вихованням 15-річної племінниці Сергія Лазарєва займається мати співака.

Нагадаємо, що батько Аліни, старший брат Сергія Лазарєва, загинув у 2015 році від внутрішнього крововиливу після ДТП. В одному з інтерв'ю їхня мати Валентина Вікторівна розповідала, що сини були дуже близькі, тому Сергій складно пережив втрату Павла.

Аліна якось розповідала, що Сергій Лазарєв ставиться до неї, як до дочки.

Нагадаємо, м'язистий "коханець" Лорак повністю роздягнувся, довівши до непритомності: "Ну, нарешті...".

Як повідомляла Politeka, "коханця" Ані Лорак Лазарєва присоромили за фото з сином і дочкою: "Бідні дітлахи, сирітки".

Також Politeka писала, що накачаний "коханець" Лорак Лазарєв розбурхав жарким танцем у маєчці