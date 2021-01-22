Відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують стосунки з Ані Лорак, приголомшив кадрами з гнучкою блондинкою

Як пише Politeka.net, Виконавець опублікував на своїй сторінці в "Instagram" нове фото, і викликав фурор.

Лазарєв тільки сьогодні повернувся з відпочинку на Балі і відразу ж приїхав в зал, щоб готуватися до «танців з зірками».

«Як то кажуть, з корабля - на бал. Катерина, ну що Ви мене дочекалися? Ми репетируємо вже у всю " » - розповів артист.

Лазарєв показав і фрагмент пристрасного танцю з Катериною Осиповою.

«"Танці з зірками"! Готуємося! До зустрічі в неділю! Тепер вже точно», - написав співак.

Відзначимо, фото захопило користувачів мережі.

"Ви прекрасні!!! Дуже чекаємо! Супер артист в супер шоу!", "Коли ви одружуєтеся? Хто ваша обраниця? Вам йдуть блондинки😍", "Ой, що нас чекає", "Дуже красива пара! Удачі вам!", "Краса яка! Удачі і тільки перемоги", "Ух, спека", "нарешті, дочекалися)))) чекаємо і бажаємо удачі",-пишуть в коментарях.

Зазначимо, Лазарєв пропустив зйомку першого випуску шоу. Справа в тому, що він не зміг вилетіти з Індонезії, де був у відпустці. Тепер йому доведеться надолужувати згаяне.

Нагадаємо, м'язистий "коханець" Лорак повністю роздягнувся, довівши до непритомності: "Ну, нарешті...".

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