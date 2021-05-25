Популярная певица Ани Лорак опубликовала в сети фото в новом образе и раскрыла подробности о грандиозном концерте

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем аккаунте в Instagram. Так в этот раз звездная красотка показала необычное фото в совершенно новом образе, а в подписи к нему рассказала о своем туре по России. И это несмотря на то, что множество людей сейчас болеют коронавирусом по всему миру.

На новом снимке Ани запечатлена на лестнице роскошного особняка, в котором, видимо, сейчас проживает. Перед камерой звезда появилась в стильном и даже несколько дерзком образе, учитывая, что ей уже 42 года. На ней узкие кожаные лосины черного цвета и темная свободная футболка, а завершают образ массивные кроссы с белой танкеткой. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Лорак написала о своем новом туре: "До нашей с вами встречи осталось всего три дня. Мы едем в долгожданный тур #шоуTheBest. Какую песню ждёте больше всего?". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды, отвечая на вопрос и засыпая ее комплиментами в комментариях. "Какая вы стильная", "Любим все ваши песни и просто ждём встречу с вами", "Красивая очень", "Красавица", "Ах, как хочется быть выше", "Очень ждём премьеру нового трека! Когда уже?", "Какая вы стильная! Ваша фотография подняла настроение в дождливую погоду", - пишут фанаты под фото Лорак.

Напомним, Ани Лорак показала, какой "красавчик" живет вместе с ней: домашние кадры.

Как сообщала Politeka, Али Лорак в обнимку со своим "любовником" намекнула на долгожданное событие: "Боже, это не сон".

Также Politeka писала, Ани Лорак пришла на эфир российского телеканала в узком топе, даже бывший муж оценил: новое фото.