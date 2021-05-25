Популярная певица Ани Лорак в очередной поездке в машине показала яркий и позитивный образ

Очень часто поклонники в комментариях под постами Каролины подмечают, что звезда не только годами не меняет стиль, но еще и придерживается привычного ей лука. На сцене артистка использует луки настоящей дивы – блески, стразы, крошечные платья с вырезами идут в ход.

А вот в реальной жизни, как видно даже на свежих Стори из профиля исполнительницы, она предпочитает быть в комфорте. Кроссовки, джинсы и куртки стали уже фишкой знаменитости. Даже во время поездки Каролина немного подурачилась, повернулась к объективу и показала свое лицо, «надув», губы и посылая поцелуй.

В светлых джинсах и топике Лорак выглядела действительно моложе, чем обычно, а улыбка придала ее луку простоты и яркости.

В целом, аккуратные и элегантные образы Лорак в монохромном стиле очень нравятся фанатам, образы бизнес-леди также не остаются без внимания, поэтому поклонники часто восхищаются ими в Инстаграм. Как можно заметить, Каролина себя всегда перед камерой чувствует уверенно.

В черной блузе и джинсах с зауженным низом певица подчеркнула похудевшую фигуру, а вот аксессуары и ее сумка идеально завершили лук вместе с туфлями на небольшом каблуке.

«Самый лучший день - это тот, что есть у тебя!💥; 🔥Дайте подумать Товарищ Сержант!! Хороший День это тот что будет!!🔥А Так Вы очень правильно пишете!!🔥. 🙌; Красивая, как девочка, хочу тебя обнять; молодеет на глазах», - пишут в сети.

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