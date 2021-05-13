Популярная певица Ани Лорак опубликовала в сети фото в новом образе, в котором заявилась на эфир российского телеканала

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так в этот раз звездная красотка показала яркий кадр из закулисья съемок на российском телеканале, куда пришла в стильном образе.

Как видно, Ани запечатлена на красной дорожке и стоит в соответствующей позе. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней элегантный брючный костюм, под пиджаком которого видно короткий и узкий топ, который красиво подчеркнул рельефный живот и упругий бюст. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице сдержанный вечерний макияж и милая улыбка.

В подпсии к фотографии Лорак написала: "Голос — самый совершенный инструмент. Он способен наполнять нас верой и любовью, помогать переживать невероятные чувства, проживать особенные жизненные этапы". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. Лайк под снимком артистки поставил даже ее бывший муж Марат. "Куколка! Вам очень идёт этот образ, радуемся, что вы так часто принимаете участие в разных шоу, спасибо за возможность полюбоваться вами!", "Какой у вас элегантный и страстный образ! Очень ждём новую песню от Вас", "Обязательно будем смотреть", "Красотка", "Просто богиня красоты", "Очень красивый образ", - пишут в комментариях к фото Лорак.

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