Популярная певица Ани Лорак решилась на должгожданную коллаборацию вместе со своим близким другом

Лорак уже давно считается довольно популярной исполнительницей и ради эффектного выступления устраивает масштабные концерты с множеством декораций, группой подтанцовкой и необычными костюмами. Тем не менее, в последнее время фанаты заинтересованы в новых направлениях и многие годы просили Лорак обратить внимание на возможность сотрудничества с другими коллегами.

Больше всего фанаты ждали коллаборацию от Лорак и ее друга – Сергея Лазарева, с которым ей приписывают тайный роман. После отдыха на Мальдивах звезда решила взяться за долгожданную просьбу. Причем Сергей, вернувшись из отпуска в Мексике, сделал тоже самое.

На этот раз они провели вечер в звукозаписывающей студии. Каролина позировала в молочном костюме, хвастаясь цветущим видом и ярким загаром рядом с Лазаревым. Коллеги позировали в обнимку.

«Вы ж мои хорошие💋🥰🥰🥰Дуэт! Урааа! Мы ещё никогда не были так близки к нашей мечте…; Дождались таки мы.... 👏; Несколько секунд ступора и сейчас ничего не могу сказать, а только писать то, что чувствую. А чувствую я себя самым счастливым лазарëнком на планете», - пишут фанаты.

Напомним, Лорак уехала из Украины в Россию, где теперь строит карьеру и всячески продвигает себя. Ранее певица показала яркий кадр из закулисья съемок на российском телеканале, куда пришла в стильном образе.

Как видно, Ани запечатлена на красной дорожке и стоит в соответствующей позе. Перед камерой она появилась в стильном образе.

В подписи к фотографии Лорак написала: "Голос — самый совершенный инструмент. Он способен наполнять нас верой и любовью, помогать переживать невероятные чувства, проживать особенные жизненные этапы".

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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