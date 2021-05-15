Похоже, фанаты Ани Лорак и Сергея Лазарева дождались главного события, о котором умоляли много лет

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так в этот раз звездная красотка показала яркий кадр из студии звукозаписи, на котором позирует вместе со своим другом Сергеем Лазаревым. Как известно, паре уже давно приписывают бурый роман, а поклонники уже долгое время умоляли певицу о дуэте с российским исполнителем.

На новых фото Ани и Сергей позируют в обнимку. Она вся в белом – стильные брюки, топ и пиджак-оверсайз на плечах. Он же в темном наряде – рваных джинсах, футболке и рубашке. К слову, на втором снимке, который Лорак сделала сама, они с Сергеем прижались друг к другу и мило улыбаются в объектив. В подписи к публикации певица намекнула, что мечта ее фанатов возможно сбылась. "Мы еще никогда не были так близки к нашей мечте", - загадочно написала она.

А поклонники тут же кинулись обсуждать снимки, уверенные в том, что Лорак и Лазарев таки записали дуэт. "Неужели дуэт?", "Долгожданный дуэт!", "Не может быть, дует?", "С нетерпением ждём!", "Что? Долгожданный дуэт. Это будет бомба", "Боже, это не сон", "Самые любимые", "Наконец-то дуэт", "Мы так долго этого ждали", "Невероятно", "Какие вы красивые", - пишут в комментариях к фото Лорак.

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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