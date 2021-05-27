Известная певица Ани Лорак показала себя с дочерью дома
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак купила себе поместье в элитном поселке "Агаларов Эстейт". Под Москвой рядом с красоткой живут звезды российского шоу-бизнеса: Стас Михайлов, Настя Волочкова, Дарья Донцова. Теперь красотка решила показать, как проводит время с дочерью в новом доме.
Новое фото Лорак опубликовала в Инстаграм. Каролина сидела на стуле, а рядом была дочь в футболке и с двумя хвостииками.
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Сейчас Соня обучается в онлайн-школе английского языка", - написала Лорак под фото.
Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень красивые! Радуемся успехам Сонечки вместе с Вами!", "Две принцессы", "Красотки девочки, но обучение онлайн лично у нас вызывает недоверие", "С годами она все больше становится похожей на маму", "У в ас так красиво дома".
Сообщалось, что известная певица украинского происхождения Ани Лорак показала романтические кадры с мужчиной на пляже.
Так, Лорак опубликовала отрывок из своего нового клипа на песню «Раздетая», премьера которого состоится позже на этой неделе. В музыкальном видео певица покажет романтическую историю между своей героиней и неизвестным красавцем.
Напомним, "Любовник" Ани Лорак Лазарев впервые вывел на сцену своего маленького сына
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