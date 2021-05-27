Известная певица Ани Лорак показала себя с дочерью дома

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак купила себе поместье в элитном поселке "Агаларов Эстейт". Под Москвой рядом с красоткой живут звезды российского шоу-бизнеса: Стас Михайлов, Настя Волочкова, Дарья Донцова. Теперь красотка решила показать, как проводит время с дочерью в новом доме.

Новое фото Лорак опубликовала в Инстаграм. Каролина сидела на стуле, а рядом была дочь в футболке и с двумя хвостииками.

"Мир живет онлайн и наши детки, кажется, скоро будут изучать дистанционно абсолютно всё.

Сейчас Соня обучается в онлайн-школе английского языка", - написала Лорак под фото.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красивые! Радуемся успехам Сонечки вместе с Вами!", "Две принцессы", "Красотки девочки, но обучение онлайн лично у нас вызывает недоверие", "С годами она все больше становится похожей на маму", "У в ас так красиво дома".

Сообщалось, что известная певица украинского происхождения Ани Лорак показала романтические кадры с мужчиной на пляже.

Так, Лорак опубликовала отрывок из своего нового клипа на песню «Раздетая», премьера которого состоится позже на этой неделе. В музыкальном видео певица покажет романтическую историю между своей героиней и неизвестным красавцем.

Напомним, "Любовник" Ани Лорак Лазарев впервые вывел на сцену своего маленького сына

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