Популярная певица Ани Лорак в черном наряде показала удачный лук бизнес-леди

На протяжении многих лет артистка отказывается менять свой стиль. Более того, звезда не собирается этого делать и в будущем, ведь никаких экспериментов не проводит. Даже с прической Лорак не экспериментирует, лишь иногда надевает накладные пряди для появления на публике с длинным низким хвостом.

Тем не менее, аккуратные и элегантные образы Лорак в монохромном стиле очень нравятся фанатам, образы бизнес-леди также не остаются без внимания, поэтому поклонники часто восхищаются ими в Инстаграм. Как можно заметить, Каролина себя всегда перед камерой чувствует уверенно.

В черной блузе и джинсах с зауженным низом певица подчеркнула похудевшую фигуру, а вот аксессуары и ее сумка идеально завершили лук вместе с туфлями на небольшом каблуке.

«Самый лучший день - это тот, что есть у тебя!💥; 🔥Дайте подумать Товарищ Сержант!! Хороший День это тот что будет!!🔥А Так Вы очень правильно пишете!!🔥. 🙌; Красивая, как девочка, хочу тебя обнять», - пишут в сети.

Отметим, также в в своем новом видео в Инстаграм Ани рассказала, что планирует отправиться в тур. Певица предстала в белой футболке и узких джинсах, подчеркнувших ее фигуру. Разные аксессуары завершили образ.

"Дорогие мои, жду всех на сольных концертах #шоуTheBest 💥", - подписала видео Лорак.

"Супер, наконец-то тур","Безумно ждём! Надеемся, что в Украине уже вот-вот состоится наша долгожданная встреча", "Когда в Украину?", "Берегите себя ❤️", "Так вами горжусь!!.🚀 вы мне мотивируете и заставляете двигаться вперёд!😊", "Наконец-то🙌🏻 Так скучали по вашим концертам", - написали пользователи сети.

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