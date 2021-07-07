В сети опубликовали жаркое видео Дана Балана с соблазнительной брюнеткой Лаурой Ветти

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной молдавскому артисту Дану Балану, опубликовали необычное видео, на котором его можно увидеть в компании соблазнительной брюнетки Лауры Ветти. Похоже, видео было снято ранее во время совместного выступления артиста с девочкой из его команды.

На видео Дан, которому приписывали бурный роман с украинской певицей Тиной Кароль, исполняет свой хит, а Лаура ему подпевает, при этом артист очень близко к девушке, и они танцуют в такт. "Воу, воу, Данчик! Не так горячо", - подписали ролик в соцсети. Фанаты принялись комментировать: "Очень горячо!", "По-другому не умеет", "Дан и Лаура, кайфуют вместе в музыке, такие притягательные, танцевальные".

Отметим, что ранее Дану Балану приписывали романтические отношения с Лаурой, однако сама девушка опровергла эту информацию и заявила, что их объединяет только гармоничная дружба. "Мы прекрасно друг друга понимаем, давно дружим. Существует какая-то гармония между нами, как, впрочем, и со всеми остальными участниками группы", - подчеркнула девушка.

Напомним, Дан Балан в рваных джинсах оказался с Кароль на одном диванчике: "Ты только со мной...".

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