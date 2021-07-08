Новая фотосессия Тины Кароль свела с ума ее фанатов, снимки уже в сети
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль радует фанатов не только новыми хитами, но и яркими фотосессиями, в которых примеряет самые неожиданные образы.
Так, недавно на фан-странице в Instagram, посвященной Тине опубликовали эффектное фото певицы, на котором показали ее фигуру без прикрас. На снимке дива украинского шоу-бизнеса позирует на черном фоне и в темном наряде – на ней облегающее боди с прозрачными колготками и открытым декольте. Волосы собраны в интересную прическу, а на лице яркий макияж с красной помадой.
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Поклонники тут же принялись обсуждать новую фотографию Кароль в комментариях к публикации: "Опять неудачное фото", "О, она выглядит такой не худенькой женщиной на этом фото", "Пропадает всякий интерес, видя такое", "Тина в своем теле, без фотошопа", "С такой фигурой нельзя появляться в таком виде", "Тина, ну хватит людей смешить, совершенно не твой образ".
Напомним, Тину Кароль и Юлию Санину "припечатали" за выбранные наряды: "Пантера и зебра".
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