Солистка The Hardkiss Юлия Санина показала яркое фото со своего выступления с Тиной Кароль на фестивале Atlas Weekend

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина выступила вместе с Тиной Кароль на сцене фестиваля Atlas Weekend. Снимки с концерта артистка показала в своем Instagram, и вызвала бурную реакцию среди поклонников.

На первом фото Юлия и Тина запечатлены на сцене, они стоят близко друг к другу и мило улыбаются. На втором снимке Санина показала только себя и своей необычный наряд. Как видно, перед камерой звезда появилась в замысловатом черно-синем комбинезоне с прозрачными ботинками на ногах. Не менее удивила своим образом и красотка Тина Кароль, на ней было длинное полосатое платье.

Надо сказать, что снимки звездного дуэта Юли и Тины вызвали ажиотаж в сети, правда, некоторые назвали наряды девушек "звериными". "Пантера и зебра", "Коти", "Видели кого-нибудь прекраснее? Я – нет", "Юля, как всегда, шикарна! Приятно и смотреть, и слушать", "Чаще выступайте вместе", "Волшебные", "Любимые девочки", "Самые лучшие, крутые, невероятные – мы вас любим", "Наши любимые", "Прекрасные", "Красивые", - пишут в комментариях.

Напомним, Кароль и Санина из The Hardkiss показали свои чувства на публике, фанаты ликуют: "Гармонично смотрятся".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss показала свое платье на свадьбу: "За последние десять лет впервые...".

Также Politeka писала, Судья "Голосу країни" Монатик и Санина переняли стиль Дана Балана, заставив Тину корчиться от смеха: "Малыш...".