Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в коротком топе продемонстрировала новую необычную прическу, которая напомнила ей о ежах

Как и многим другим знаменитостям Саниной часто приходится менять стили ради новых проектов. На этот раз звезда поделилась фотографиями с очередным экспериментов со внешностью на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Санина позировала в необычном костюме из пиджака и брюк, материал которого своим видом напоминал золотую фольгу. Под ним на певице можно увидеть короткий черный топик. Дополнили наряд многочисленные золотые цепи и крупные серьги с браслетом.

Однако, главной изюминкой образа Саниной стала необычная прическа с многочисленными «шишечками» из волос, которые образовали гребень на голове певицы.

«Еж», - коротко подписала снимок звезда.

Ее фото впечатлили ведущего Владимира Остапчука и певицу Настю Каменских, которая написала в комментариях: «Красиво».

Поклонники Саниной также не смогли пройти мимо ее поста.

«Ну просто Ferrero rocher», «Ёжик в тумане», «Крутой образ», «сильно шикарно», «Интересно сколько времени ушло на эту прическу?», «Очень красивая», «Самый шикарный ёжик во вселенной», «Дракоша», «Как чувствуется большой внутренний мир этой хрупкой, но сильной девушки, а на этом фото красота раскрытого бутона», - пишут люди.

Напомним, Санина из The Hardkiss выставила напоказ своих любимых мужчин: "Благодарна за все наши моменты".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в тесном комбинезоне впечатлила видом под руку с мужем: «Мама с папой идут на…».

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в новом образе и с пикантными вырезами на боках впечатлила фигурой: "Неотразимая".