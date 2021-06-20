Совместный танец Юлии Саниной с отцом растопил сердца украинцев
Как сообщает Politeka.net, солистка популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина много времени посвящает семье - мужу и одновременно коллеге по группе Валу Бебко и сыночку Даниилу. Не забывает она и о своем отце Александре.
В международный День отца она оставила для него милое поздравление на странице в Instagram.
Санина показала видео из одиннадцатого эфира шоу "Танцы со звездами", который стал одним из самых трогательных номеров на паркете в тот вечер. Тогда она вместе с отцом станцевали нежный контемпорари. В конце выступления зал скандировал "Браво!".
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На втором видео певица показала, как ее сыночек Даниил разукрашивает лицо своему отцу.
"Happy Father’s day❤️ Благодарна за все "наши" моменты🙏", - написала она под кадрами.
Пользователи сети засыпали ее растроганными комментариями, при этом многие отметили, что мальчик растет просто-таки копией своего отца.
Другие восторженно отзывались о танце Юлии с отцом: "Самый трогательный танец", "Мейкап достойный Оскара", "Ваш папа настоящий пример отзывчивого и любящего мужа", "Замечательная у вас семья", "Как же замечательно".
Напомним, что Санина из The Hardkiss отбросила привычный стиль, поразив новым образом.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в новом образе и с пикантными вырезами на боках впечатлила фигурой.
Также Politeka писала, что Юля Санина из The Hardkiss привлекла внимание, появившись в нежно-голубом образе.