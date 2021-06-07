Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна в епатажному іміджі встигла показати і нову зачіску

Щоб бути в центрі уваги, багато артистів часто змінюють образи і показують себе в модних луках в самих незвичайних нарядах, на які в повсякденному житті і не зважилися б поглянути. Заради вдалих фотосесій Юлія Саніна також віддає перевагу експериментам.

Цього разу на сторінці в Instagram Юлія поділилася кадром з черговим перетворенням. На новому фото зірка в чорному оригінальному вбранні з незвичайним декольте, декорованим блискучою тканиною і чорною сіточкою. Однак, не тільки акуратний виріз і сам дизайн наряду привертають увагу.

Пишна укладка темних локонів зірки помітно її перетворила, фанати також помітили і оригінальний підпис Саніної:

"Дівчина з красивим ім'ям. Не довіряє місту з красивим ім'ям ...",- пише співачка.

Фанати поспішили відповісти:

"Як дівчина з іншого життя; яка ж кайфова🤤 🔥; шикарна👑; Один я подумав про несправедливо забуту пісню "Little Girl"?; красива дуже😍; чому потрібно довіряти місту?; Ну Юля, ну богиня!; Яка ви красива; дуже гарний образ!; щось неймовірне; Твої очі-це просто якась неймовірна, морська лагуна!))😍; Який образ не підбери, все йде 😍" »

До цього співачка позувала з незвичайним реквізитом. У неї в руках був старовинні ретро-телефон з фігурною трубкою. Співачка доклала її до вуха, ніби збирається комусь подзвонити.

Незважаючи на те, що Саніна була одягнена в просту чорну толстовку, її макіяж і зачіска також підходили по стилю до телефону. Так, зірка акуратно підвела очі і зробила яскравий акцент на обличчі за допомогою червоної помади. Її волосся було укладено кокетливими великими локонами.

"Симпатичний ретро-телефон! Тільки один мінус - до нього не можна підключити 4G! Я перевірити. Тому такий телефон тільки для фоток з ретро-букля",- написала співачка.

Нагадавши, Саніна з The Hardkiss в ланцюгах і сітці захопила зухвалим чином: «Юля, ви ікона».

Як повідомляла Politeka, Саніна в незвичайному образі дівчинки-підлітка звернулася до українців з важливим проханням: "цей день настав!".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в атласному топіку вразила новим образом:"схожа на молоду Алсу".