Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в эпатажном имидже успела показать и новую прическу

Чтобы быть в центре внимания, многие артисты часто меняют образы и показывают себя в модных луках в самых необычных нарядах, на которые в повседневной жизни и не решились бы взглянуть. Ради удачных фотосессий Юлия Санина также предпочитает эксперименты.

В этот раз на странице в Инстаграм Юлия поделилась кадром с очередным преображением. На новом фото звезда в черном оригинальном наряде с необычным декольте, декорированным блестящей тканью и черной сеточкой. Однако, не только аккуратный вырез и сам дизайн наряда привлекают внимание.

Пышная укладка темных локонов звезды заметно ее преобразила, фанаты также заметили и оригинальную подпись Саниной:

«Девушка с красивым именем. Не доверяет городу с красивым именем ...», - пишет певица.

Фанаты поспешили ответить:

«Как девушка из другой жизни; Какая же кайфовая🤤🔥; Шикарная 👑; Один я подумал о несправедливо забытую песню "Little girl"?; красивая очень😍; Почему нужно доверять городу?; Ну Юля, ну богиня!; Какая вы красивая; Очень красивый образ!; что-то невероятное; Твои глаза- это просто какая-то невероятная, морская лагуна!)) 😍; Какой образ ни подбери, все идёт 😍».

До этого певица позировала с необычным реквизитом. У нее в руках был старинные ретро-телефон с фигурной трубкой. Певица приложила ее к уху, будто собирается кому-то позвонить.

Несмотря на то, что Санина была одета в простую черную толстовку, ее макияж и прическа также подходили по стилю к телефону. Так, звезда аккуратно подвела глаза и сделала яркий акцент на лице при помощи красной помады. Ее волосы были уложены кокетливыми крупными локонами.

«Симпатичный ретро-телефон! Только один минус - к нему нельзя подключить 4G! Я проверила. Поэтому такой телефон только для фоток с ретро-буклями», - написала певица.

Напомним, Санина из The Hardkiss в цепях и сетке восхитила дерзким образом: «Юля, вы икона».

Как сообщала Politeka, Санина в необычном образе девочки-подростка обратилась к украинцам с важной просьбой: "Этот день настал!".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в атласном топике впечатлила новым образом: "Похожа на молодую Алсу".