Відома українська співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss, показала себе на новому фото
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна стала дуже популярною серед українців. Красуня не тільки співає, а й непогано танцює, адже дійшла до півфіналу "Танців з зірками". Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться цікавим контентом.
На новому фото, яке Саніна опублікувала в соціальних мережах, красуня позувала в штанях, топі і піджаку, який відчинила. Дівчина доповнила образ косами, а очі закрила від задоволення.
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"Сонячні зайчики", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Який лук", "Чарівна", " вогонь, з концертами по Європі коли?) Дуже хочу потрапити", "найкрасивіша в цьому світі", "як ніжно", " прекрасна) образ дуже класний, втім, як завжди!", "Обережно! Сьогодні сатанинський день-навіть зайчики з зубками)".
Повідомлялося, що солістка відомої української групи The Hardkiss Юлія Саніна, з'явилася в стильному образі.
Цього разу в своєму Instagram фронтвумен популярного колективу постала в довгій блакитній сорочці, один з країв яких заховала в джинси. Останні були двох кольорів-верх світлий, а низ - Блакитний. Білосніжні кросівки на платформі відмінно доповнювали трендовий лук.
Нагадаємо, Юля Саніна з The Hardkiss "вбила" своїм танцем живота, відео
А ще Politeka писала, що Кароль віддалася улюбленій справі з красунчиком-партнером Юлії Саніної
Також Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss відкинула звичний стиль, вразивши новим образом