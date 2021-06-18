Відома українська співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss, показала себе на новому фото

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна стала дуже популярною серед українців. Красуня не тільки співає, а й непогано танцює, адже дійшла до півфіналу "Танців з зірками". Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото, яке Саніна опублікувала в соціальних мережах, красуня позувала в штанях, топі і піджаку, який відчинила. Дівчина доповнила образ косами, а очі закрила від задоволення.

"Сонячні зайчики", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Який лук", "Чарівна", " вогонь, з концертами по Європі коли?) Дуже хочу потрапити", "найкрасивіша в цьому світі", "як ніжно", " прекрасна) образ дуже класний, втім, як завжди!", "Обережно! Сьогодні сатанинський день-навіть зайчики з зубками)".

Повідомлялося, що солістка відомої української групи The Hardkiss Юлія Саніна, з'явилася в стильному образі.

Цього разу в своєму Instagram фронтвумен популярного колективу постала в довгій блакитній сорочці, один з країв яких заховала в джинси. Останні були двох кольорів-верх світлий, а низ - Блакитний. Білосніжні кросівки на платформі відмінно доповнювали трендовий лук.

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