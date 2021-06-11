Украинская певица Тина Кароль активно готовится к концертам, запланированным на лето
Как передает Politeka.net, певица примет участие в фестивале Atlas Weekend 2021, подготовка к которому уже идет полным ходом. У себя в сети Кароль решила поделиться отрывками с репетиции. Одним из хореографов, которые готовят артистке номер, стал партнер Юлии Саниной по «Танцям з зірками» Дмитрий Жук.
Как известно, Тина имела опыт работы с Жуком во время шоу, когда танцевала вместе с парой Саниной. Видимо, работа оказалась комфортной и Кароль решила продолжить сотрудничество с молодым хореографом.
На видео звезды разучивали движения. Видно было, что Кароль занимается любимым делом. Артистка была одета в лосины, топ и свободную кофту. В комментариях артистке оставили массу приятных отзывов. Не обошлось и без колких замечаний.
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«Какая же Тина трудяжка. Все под контролем, с одной репетиции на другую. Еще и новый альбом готовит», «Женщина с большой буквы, трудоголик, Дива и просто красавица», «Тина с таким важным видом крутит задом и размахивает руками, как будто отчет по органической химии сдает). Больше легкости, дамочка!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Кароль в коротком топике и яркой юбке задала моду на лето: "Бесить всех".
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