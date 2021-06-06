Відома співачка Тіна Кароль вразила фанатів розкішним образом на прогулянці

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яку разом з Даном Баланом звинуватили в імітації відносин заради рейтингів, має свій величезний фан-клуб, який пильно стежить за її життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артистці, показали чарівне фото, на якому артистка позує в шикарному образі.

Як видно, Тіна зображена на прогулянці, схоже вона вийшла в місто за кавою, або взяла його по дорозі кудись. Перед камерою зірка з'явилася в короткому вузькому топі білого кольору і довгій синій спідниці в білий горошок цікавого фасону. Цей наряд красиво підкреслив ідеальні форми і пружне декольте співачки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж з улюбленою червоною помадою, вона не дивиться в камеру.

У підписі до фотографії говориться: "Доброго ранку! Як ваш настрій? Які плани на сьогодні?". Користувачі тут же почали активно коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами і відповідаючи на питання. "Доброго ранку, сім'я", "Плани йти на тренування. Всім класного дня!", "Плани: "Бісити всіх", "Всім привіт, гарного вихідного дня, і гарного настрою", "Куди це вона попрямувала? Красиво", "Просто красуня", "Розкішна жінка", - пишуть фанати коментарях.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки: "Вийде у кожної господині".

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