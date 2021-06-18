Известная украинская певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, показала себя на новом фото

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина стала очень популярной среди украинцев. Красотка не только поет, но и неплохо танцует, ведь дошла до полуфинала "Танців з зірками". Не забывает красотка и об Инстаграм, где делится интересным контентом.

На новом фото, которое Санина опубликовала в социальных сетях, красотка позировала в штанах, топе и пиджаке, который распахнула. Девушка дополнила образ косами, а глаза закрыла от удовольствия.

"Солнечные зайчики", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какой лук", "Неотразимая", "Огонь, с концертами по Европе когда?) Очень хочу попасть", "Самая красивая в этом мире", "Как нежно", "прекрасная) образ очень классный, впрочем, как всегда!", "Осторожно! Сегодня сатанинский день - даже зайчики с зубками)".

Сообщалось, что солистка известной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, появилась в стильном образе.

В этот раз в своем Инстаграм фронтвумен популярного коллектива предстала в длинной голубой рубашке, один из краев которых запрятала в джинсы. Последние были двух цветов - верх светлый, а низ - голубой. Белоснежные кроссовки на платформе отлично дополняли трендовый лук.

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