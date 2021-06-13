Солістка відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, з'явилася в стильному образі

Артистка завжди виглядає стильно, слідуючи віянням моди, пише Politeka.net. Кожен її образ привертає увагу шанувальників.

Цього разу у своєму Instagram фронтвумен популярного колективу постала в довгій блакитній сорочці, один з країв яких заховала в джинси. Останні були двох кольорів - верх світлий, а низ - блакитний. Білосніжні кросівки на платформі відмінно доповнювали трендовий лук.

Також відмінним завершенням образу стала зачіска Юлії - коси з вплетеними блакитними нитками.

"Літо 🌱", - написала співачка.

Публікація за 40 хвилин зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Ну яка ж красива, немає сил 🔥❤️", " чарівно красива! ❤ ️ 🔥 ", "Прекрасна", " Стильняшка🥰", " яка офігенна💖", "Селяночка", " Стиль😍", " Суперкоси❤️", " як мені подобається ця зачіска 🥺", "❤️❤️❤️ неймовірно красива 😍 любов😍", " дуже красиві коси🔥 😍", "вааау 😍 блін мені одній здається вона тут на Тіну схожа?",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, Юлія Саніна в одному з інтерв'ю розповіла, що смак можна виховати і вона цим займається постійно.

"У шкільні роки мені було взагалі байдуже, як я одягнена, і у що мене одягала мама. Я не звертала на це уваги і ніколи не була модницею. А зараз помічаю, що купую модні журнали і дивлюся, що модно, а що ні", - розповіла співачка.

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