Солистка известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, появилась в стильном образе

Артистка всегда выглядит стильно, следуя веяниям моды, пишет Politeka.net. Каждый ее образ привлекает внимание поклонников.

В этот раз в своем Инстаграм фронтвумен популярного коллектива предстала в длинной голубой рубашке, один из краев которых запрятала в джинсы. Последние были двух цветов - верх светлый, а низ - голубой. Белоснежные кроссовки на платформе отлично дополняли трендовый лук.

Также отличным завершением образа стала прическа Юлии - косы с вплетенными голубыми нитями.

"Лето 🌱", - написала певица.

Публикация за 40 минут собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Ну какая же красивая, нет сил 🔥❤️", "Волшебно красивая! ❤️🔥", "Прекрасная", "Стильняшка 🥰", "какая офигенная💖", "Селяночка", "Стиль😍", "Суперкосы❤️", "Как мне нравится эта прическа 🥺", "❤️❤️❤️ невероятно красивая 😍 любовь 😍", "Очень красивые косы 🔥😍", "Вааау😍 блин мне одной кажется она здесь на Тину похожа?", - написали пользователи сети.

Отметим, Юлия Санина в одном из интервью рассказала, что вкус можно воспитать и она этим занимается постоянно.

"В школьные годы мне было вообще безразлично, как я одета, и во что меня одевала мама. Я не обращала на это внимания и никогда не была модницей. А сейчас замечаю, что покупаю модные журналы и смотрю, что модно, а что нет", - рассказала певица.

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